Son dakika haber! Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

09.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:48
Son dakika haber! Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır." denildi.

Açıklamada, 3 futbolcunun da izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

İlgili Haberler

Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı
Sivasspor'da Yasin Öztekin'in testi pozitif çıktı
Sivasspor'da Yasin Öztekin'in testi pozitif çıktı
Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Sivasspor'da 2 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Donald Trump Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Öner Erkan Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Ali Palabıyık Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Silah Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sivasspor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:52:03. #1.15#
title