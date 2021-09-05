Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı
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Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık mücadelesini 4-0 kazandı.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmandaki Fenerbahçe maçı öncesi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık mücadelesini 4-0 kazandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, altyapıdan 19 yaş altı takımıyla oynadığı karşılaşmayla devam etti.

Karşılaşmayı 4-0 kazanan A takımın gollerini 11. dakikada Mustafa Eren Balta kendi kalesine, 40 ve 42. dakikada Jorge Felix ve 88. dakikada Kerem Atakan Kesgin kaydetti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı
Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı
Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı
Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sivasspor, 19 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 4-0 kazandı - Haberler Spor
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