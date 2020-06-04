Son dakika haber | Sivas Valisi Ayhan, Altınyayla ilçesinde incelemelerde bulundu Son dakika haberlerine göre Sivas Valisi Salih Ayhan, Altınyayla ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Altınyayla ilçesinde gezi ve incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Altınyayla Kaymakamı Halil Dalak'tan ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vefa Sosyal Destek Grubunu da ziyaret eden Ayhan, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik yoğun gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden 8 derslikli okul inşaatında da incelemelerde bulunan Ayhan, buranın 450 kişilik çok amaçlı konferans salonu ve diğer donatıları ile ilçe halkının her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetlerine hizmet vereceğini belirtti.

Ayhan, daha sonra restorasyonu Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaptırılan Merkez Camisi'nin açılışını yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibe desteğiyle kurulan ve 160 büyükbaş hayvanın bulunduğu Yeşil Vadi Tarım ve Hayvancılık AŞ'yi ziyaret eden Vali Salih Ayhan, Şemsettin Turhan'dan işletme hakkında bilgi alarak, aileye gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ulaş TİGEM'e ait 3 bin dekar arazi üzerine ekili korunga tarlasını da gezen Ayhan, "Kurağa ve soğuğa çok dayanıklı bir baklagil yem bitkisi olan Korunga, İç ve Doğu Anadolu kesimlerinden farklı olarak Altınyayla'nın topraklarında daha kaliteli yetişiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA