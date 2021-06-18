Son dakika haber: SİVAS TELEFONLARA 'PANDEMİ DESTEK' LİNKİ ATAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI
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Son dakika haber: SİVAS TELEFONLARA 'PANDEMİ DESTEK' LİNKİ ATAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... SİVAS merkezli 4 ilde pandemi ve hibe desteği görünümlü casus yazılımların linkini cep telefonlarına göndererek vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

SİVAS merkezli 4 ilde pandemi ve hibe desteği görünümlü casus yazılımların linkini cep telefonlarına göndererek vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı.

Sivas, İstanbul, Gaziantep ve Şanlıurfa illerinde oluşturdukları pandemi ve hibe desteği görüntüsü adı altında oluşturdukları 'casus yazılım' linklerini cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla yükleterek insanların banka bilgilerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan bir şebeke belirlendi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda bu yöntem ile insanların banka hesaplardaki paraları çeken 6 kişi tespit edildi. Şüphelilere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Sivas'a getirilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: SİVAS TELEFONLARA 'PANDEMİ DESTEK' LİNKİ ATAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI
Son dakika haber: SİVAS TELEFONLARA 'PANDEMİ DESTEK' LİNKİ ATAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI
Son dakika haber: SİVAS TELEFONLARA 'PANDEMİ DESTEK' LİNKİ ATAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI
Son dakika haber: SİVAS TELEFONLARA 'PANDEMİ DESTEK' LİNKİ ATAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber: SİVAS TELEFONLARA 'PANDEMİ DESTEK' LİNKİ ATAN DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE OPERASYON: 6 GÖZALTI - Haberler
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