Son dakika haber: Sivas'tan Almanya'ya 130 ton pezik turşusu ihraç edildi Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen yöresel pezik turşusu Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da sofraları süslüyor.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen yöresel pezik turşusu Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da sofraları süslüyor.

Ekincioğlu köyünde kurulan fabrikanın sahibi Yılmaz Deniz, AA muhabirine, babası Musa Deniz ile yaklaşık 10 yıl önce birkaç bidonla pezik turşusu yapımına başladıklarını söyledi.

Deniz, "Pezik turşusunu İstanbul'daki Sivas günlerine götürdük ve turşumuz yoğun talep görünce köye bir tesis kurmaya karar verdik. Yılda 50 bin pet turşu üretimi yapıyoruz. Bu sene Almanya'ya 130 ton turşu ihraç ettik. İnşallah ihracatımızı daha da büyüterek Avrupa'nın diğer ülkelerine göndereceğiz. Ülkemizde İstanbul, Ankara başta olmak üzere Antalya, İzmir, Bursa ve Samsun'a toptan satış yapıyoruz."

Kaynak: AA