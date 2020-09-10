Son dakika haber: Sivas'tan Almanya'ya 130 ton pezik turşusu ihraç edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Sivas'tan Almanya'ya 130 ton pezik turşusu ihraç edildi

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Ulaş ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen yöresel pezik turşusu Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da sofraları süslüyor.

Son dakika haber: Sivas'tan Almanya'ya 130 ton pezik turşusu ihraç edildi
10.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:00

Sivas'ın Ulaş ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada üretilen yöresel pezik turşusu Türkiye'nin yanı sıra Almanya'da da sofraları süslüyor.

Ekincioğlu köyünde kurulan fabrikanın sahibi Yılmaz Deniz, AA muhabirine, babası Musa Deniz ile yaklaşık 10 yıl önce birkaç bidonla pezik turşusu yapımına başladıklarını söyledi.

Deniz, "Pezik turşusunu İstanbul'daki Sivas günlerine götürdük ve turşumuz yoğun talep görünce köye bir tesis kurmaya karar verdik. Yılda 50 bin pet turşu üretimi yapıyoruz. Bu sene Almanya'ya 130 ton turşu ihraç ettik. İnşallah ihracatımızı daha da büyüterek Avrupa'nın diğer ülkelerine göndereceğiz. Ülkemizde İstanbul, Ankara başta olmak üzere Antalya, İzmir, Bursa ve Samsun'a toptan satış yapıyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cüneyt Arkın Ferhat Göçer Çağatay Ulusoy
Spor Jose Sosa Metin Oktay Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Abdullah Özadalı
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Sivas'tan Almanya'ya 130 ton pezik turşusu ihraç edildi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 15:00:24. #1.14#
title