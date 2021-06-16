Son dakika haber! Sivas'taki Tödürge Gölü, zengin biyolojik çeşitliliğiyle RAMSAR'a girmeye hazırlanıyor

Son dakika kültür sanat haberi: Sivas'ın Zara ilçesi sınırlarında yer alan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tödürge Gölü'nün, Türkiye'de, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne (RAMSAR) giren 15. alan olması bekleniyor.

Sivas'ın Zara ilçesi sınırlarında yer alan, birçok kuş ve balık türüne ev sahipliği yapan Tödürge Gölü'nün, Türkiye'de, Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi'ne (RAMSAR) giren 15. alan olması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'a 58 kilometre mesafedeki göl, yaz-kış ziyaretçilerini ağırlıyor. Yaklaşık 3,5 kilometrekare yüzölçümüyle kentin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Tödürge'de 2 de ada bulunuyor.

Ortalama 2 metre derinliğe sahip göl, kayık, rüzgar sörfü, bot, su bisikleti gezileri, dalış sporu ve olta balıkçılığına olanak sağlarken, gölün etrafında ise kuş gözlemi, yürüyüş ve dağ bisikleti gibi faaliyetler yapılabiliyor. İçerisinde 8 çeşit balık türü bulunan Tödürge Gölü, Türkiye'nin önemli doğa ve kuş alanlarından biri olarak da öne çıkıyor.

Su altı canlı yaşamı, endemik bitki türleri ve farklı dönemlerde barındırdığı 200 kuş türüyle RAMSAR'a aday olan gölün, Türkiye'de bu kapsama giren 15. sulak alan olması bekleniyor.

Sulak alan sınırının belirlendiği ve yönetim planı projesinin hayata geçtiği gölün, valiliğin çalışmalarıyla eko turizme kazandırılması da hedefleniyor.

Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar öncülüğünde gölün mevcut biyolojik çeşitliliğinin korunması ve zenginleştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde