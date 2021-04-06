Son dakika haber... Sivas'ta uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı

Son dakika habere göre Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bir aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, gizli bir bölmede bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü Y.Ç. ve yanındaki R.K, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde