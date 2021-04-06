Son dakika haber... Sivas'ta uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Sivas'ta uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Sivas'ta uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı

Son dakika habere göre Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda bir aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeğinin katılımıyla yapılan aramada, gizli bir bölmede bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan aracın sürücüsü Y.Ç. ve yanındaki R.K, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Haydar Akar Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Yılmaz Vural Sergen Yalçın İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sivas'ta uyuşturucu madde ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:55:52. #1.14#
title