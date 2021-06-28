Son dakika haberleri | Trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haber... Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta yol kenarına savrulan otomobildeki aynı aileden biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Kayseri'den Ordu'ya giden E.G. (22) yönetimindeki 38 EG 338 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Hanlı köyü mevkisinde, sürücüsünün yola aniden çıkan köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.
Kazada, sürücü E.G. ile babası B.G. (50), annesi F.N.G (48) ve kardeşi E.G. (11) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, B.G'nin Kayseri'de görevli özel harekat polisi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş