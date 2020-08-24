Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
24.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 22:40
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Lokman Ölçar'ın (37) kullandığı 58 ER 033 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Altınyayla kavşağında, Vedat Ok idaresindeki 01 JD 713 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Ok'un kullandığı otomobilde bulunan M.D. (14), F.D. (25) ve B.O. (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA