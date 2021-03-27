Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Sivas' ta ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar park halindeki 1 araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

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Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Sivas' ta ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar park halindeki 1 araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

SİVAS - Sivas' ta ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar park halindeki 1 araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, kent merkezi Alibaba Caddesi üzerinde bulunan polis merkezi amirliği önünde meydana geldi. M.Y. idaresindeki 58 T 0909 plakalı Hyundai marka ticari taksi, 58 ACJ 206 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazanın etkiyle savrulan 58 ACJ 206 plakalı araç park halinde ki 38 YL 388 plakalı Ford marka araca çarparak durdu. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı taksi sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan 3 araçta da maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber | Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAPLAN

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