Son dakika haber! Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber! Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

23.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:49
Son dakika haber! Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberler: Sivas'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu 1 ölü, 3 yaralı.Edinilen bilgilere göre kaza, Divriği- Kangal yolu Çetinkaya köyü mevkiinde meydana geldi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu 1 ölü, 3 yaralı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Divriği- Kangal yolu Çetinkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Seat marka 78 SU 028 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü S.Ç. araçta bulunan H.Ç., S.Ç. ve B.K. yaralandı. Yaralılar ambulanslar ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 18 yaşındaki M.B.K. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son dakika haber! Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber! Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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