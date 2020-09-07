Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre Sivas'ta arızalanan araçtan inen kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
07.09.2020 21:55 | Son Güncelleme: 07.09.2020 21:58

Sivas'ta arızalanan araçtan inen kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

C.B'nin kullandığı 58 UD 224 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde arıza yaptı. Sürücü arızalan aracını yol kenarına park etti.

H.B. (63) yönetimindeki 63 AAE 627 plakalı otomobil, önce arızalanan araca daha sonra bu araçtan inerek otomobilin yanında bekleyen Necati Keskin'e (54) çarptı.

Kazada Keskin ve H.B. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Keskin müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Cem Yılmaz Fatma Girik Çağatay Ulusoy Melisa Aslı Pamuk
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Türk Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 21:59:42. #1.14#
title