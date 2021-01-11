Son dakika haber | Sivas'ta tırın tankere çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber | Sivas'ta tırın tankere çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü

11.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:51
Son dakika haber | Sivas'ta tırın tankere çarpması sonucu çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın sıvılaştırılmış doğal gaz tankerine çarpması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın sıvılaştırılmış doğal gaz tankerine çarpması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Korhan Şahin yönetimindeki 07 EG 289 plakalı sıvılaştırılmış doğal gaz tankerine, D-100 kara yolunun Suşehri Sanayi Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta beklediği sırada İran uyruklu Kasım Nurullahzade'nin kullandığı PVC malzemesi yüklü tır arkadan çarptı.

Kazada boş tankerde çıkan yangın, tırın çekicisine de sıçradı. Araçlarından inerek bölgeden uzaklaşan sürücüler, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü, yanan tır kullanılamaz hale geldi ve tankerde hasar oluştu.

Yangın nedeniyle Tokat-Erzincan ve Erzincan-Tokat kara yollarının kazanın olduğu bölümü araç trafiğine kapatıldı.

Söndürme çalışmalarının tamamlanması ve kazalı araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, bölgeye gelerek bilgi aldı.

Bu arada, tır şoförü Kasım Nurullahzade, aracının yanmasını gözyaşları içinde izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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