Son dakika haber: Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haber: Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Son dakika haber: Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
21.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:58

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kale Mahallesi Eski Hastane Caddesindeki bir telefon direğinin tepesinde kendinin mahsur kaldığını görenler, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek yangın merdiveniyle direğin tepesine ulaşan ekipler, mahsur kalan kediyi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu indirmeyi başardı.

Bu arada kendisini kurtaran itfaiye erinin elinden kaçan kedi, bir anda gözden kayboldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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