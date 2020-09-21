Son dakika haber: Sivas'ta telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Son dakika haberleri: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direğinin tepesinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Kale Mahallesi Eski Hastane Caddesindeki bir telefon direğinin tepesinde kendinin mahsur kaldığını görenler, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelerek yangın merdiveniyle direğin tepesine ulaşan ekipler, mahsur kalan kediyi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu indirmeyi başardı.

Bu arada kendisini kurtaran itfaiye erinin elinden kaçan kedi, bir anda gözden kayboldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş