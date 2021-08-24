Son dakika haber... Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber... Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber... Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sivas'ın Suşehri ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Balkara köyünde yaşayan Y.K. (43) ile husumetli olduğu Z.Ş. (64) ve A.Ş. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, av tüfeği ile ateş açtığı Z.Ş. ve A.Ş'yi yaraladı.

Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Z.Ş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli Y.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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