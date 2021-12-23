Son dakika haber... Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ö'nün ilçede silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 tüfek ve fişekler ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan 7 adet kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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