Son dakika haber... Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ö'nün ilçede silah kaçakçılığı yaptığı yönündeki ihbar üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 tüfek ve fişekler ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan 7 adet kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri

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