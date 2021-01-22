Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
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Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

22.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:41

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında, kasadaki sulama boruları zarar gördü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında, kasadaki sulama boruları zarar gördü.

Hasan Kurt idaresindeki 60 ED 480 plakalı çekici tır, seyir halindeyken 60 TZ 983 plakalı dorsesinde Kayseri-Sivas kara yolu Gücük köyü yakınlarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, dorsede bulunan sulama boruları zarar gördü.

Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı
Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş

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