Son dakika haber: SİVAS'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
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Son dakika haber: SİVAS'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre SİVAS'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

SİVAS'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda meydana geldi. Reşat Altun yönetimindeki 34 JV 6229 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü Altun, aracı sağa çekerek park etti. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu da araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber: SİVAS'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
Son dakika haber: SİVAS'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
Son dakika haber: SİVAS'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI
Son dakika haber: SİVAS'TA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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