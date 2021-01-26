Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi
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Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi

26.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:27

Son dakika haberine göre Sivas'ta yiyecek bulmak için şehir merkezine inen tilkilere polis memurlarının ekmek ve su vermesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas'ta yiyecek bulmak için şehir merkezine inen tilkilere polis memurlarının ekmek ve su vermesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünde nöbet tutan polisler, yiyecek arayan tilkileri görünce hayvanlara ekmek ve su uzattı.

Polisler, "Gel gel, mama mama" diye yanlarına çağırdığı tilkileri bir süre elleriyle besledi.

Bir polis memuru da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi
Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi
Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi
Son dakika haber | Şehir merkezine inen tilkileri polis memurları elleriyle besledi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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