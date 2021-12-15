Son dakika haberi: SİVAS'TA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ - Haberler
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Son dakika haberi: SİVAS'TA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Zara ilçesinde sahte içki kullanımı nedeni ile hayatını kaybeden 3'üncü kişi olan Güler Kılıç'ın cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

SİVAS (DHA) - Zara ilçesinde sahte içki kullanımı nedeni ile hayatını kaybeden 3'üncü kişi olan Güler Kılıç'ın cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze toprağa verilmek üzere Zara ilçesine götürüldü.

Öte yandan sahte içki nedeni ile aynı hastaneye kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) ise yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

2 KİŞİ SERBEST 3 YENİ GÖZALTI

Olay sırasında Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte alkollü içki üretimi operasyonları kapsamında daha önce gözaltına alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bugün ise 3 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: SİVAS'TA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Son dakika haberi: SİVAS'TA SAHTE İÇKİDEN ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

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