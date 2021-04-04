Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Sivas'ta ayakları pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta ayakları pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Mahalle 20. Sokak'taki bir evin penceresinin demir korkuluklarına kedi sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kedinin tırmalama ihtimaline karşı bezle üzerini kapatan itfaiye ekipleri, daha sonra pencere demirini manivela yardımıyla esnetti.
Sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtulan kedi, hızla bulunduğu yerden uzaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı