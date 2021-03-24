Son dakika haber | Sivas'ta otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı
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Son dakika haber | Sivas'ta otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

24.03.2021 17:59 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:03
Son dakika haber | Sivas'ta otomobilin çarptığı polis memuru yaralandı

Son dakika haberleri... Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu polis memuru yaralandı.

Sivas'ta otomobilin çarpması sonucu polis memuru yaralandı.

Ö.F.G. yönetimindeki 58 NA 123 plakalı otomobil, Kızılırmak Mahallesi Şehit Fethi Akyüz Caddesi İl Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmeye çalışan polis memuru H.Y'ye çarptı.

Kazada yaralanan H.Y, Numune Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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