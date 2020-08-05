Son dakika haber | Sivas'ta otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
05.08.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:34
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, S.B. idaresindeki 25 LF 552 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu alt geçidi yakınlarında Ahmet Aybek'in (65) kullandığı bisiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Aybek, ambulansla kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobilde bulunanlar, kazadan sonra fenalaştı.
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Kaynak: AA