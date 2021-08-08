Son dakika haber! Sivas'ta otomobilde çıkan yangını jandarma ekipleri söndürdü
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Son dakika haber! Sivas'ta otomobilde çıkan yangını jandarma ekipleri söndürdü

Son dakika haber! Sivas'ta otomobilde çıkan yangını jandarma ekipleri söndürdü
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma kontrol noktasına yaklaştığı sırada alev alan araçta çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma kontrol noktasına yaklaştığı sırada alev alan araçta çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü.

M.P. (41) idaresindeki 58 ER 918 plakalı otomobilde, Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi arasında kara yolunda önleyici hizmet devriyesi yürüten jandarmanın bulunduğu kontrol noktasına yaklaştığı sırada yangın çıktı.

Jandarma ekiplerince emniyete alınarak alev alan araca yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

Yangın jandarma ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç, soğutma işlemi yapıldıktan sonra bölgeye çağrılan çekiciyle sanayiye götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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