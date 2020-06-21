Son dakika haber... Sivas'ta otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı Son dakika habere göre Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Veysel Torun (24) yönetimindeki 58 ABL 534 plakalı mıcır yüklü tır, Sivas-Kayseri kara yolundaki Cumhuriyet Üniversitesi Kavşağı'nda, Mustafa Recep Oktay idaresindeki 58 BP 667 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada tır, yol kenarındaki beton direğe çarparak devrilirken, otomobil refüje çıkarak durdu. Yaralanan sürücüler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Devrilen tır nedeniyle yolun Sivas istikameti trafiğe kapatıldı. Kaynak: AA