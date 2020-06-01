Son dakika haber! Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu
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Son dakika haber! Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler dolduSİVAS'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan birçok iş yeri, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden hizmete açıldı.

Son dakika haber! Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu
01.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:58

Sivas'ta normalleşme süreci başladı, lokanta ve kafeler doldu

SİVAS'ta yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan birçok iş yeri, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden hizmete açıldı. Vatandaşlar ve esnaf ise iş yerlerinin yeniden açılmasından memnun olduklarını söyledi. 

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan bir çok başta kafe, lokanta gibi iş yeri, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yeniden hizmete açıldı. Sivas'ta da kafe ve restoranlar sabahın erken saatlerinde açılarak müşterilerini bekledi. Sivaslıların vazgeçilmez mekanlarından olan ve 77 yıllık bir geçmişi bulunan, hakkında şiirler yazılan simge mekanlardan Çerkez'in Kahvesi, normalleşme sürecinin ardından yeniden misafirlerini ağırladı. Ayrıca kentteki lokantalarda da vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyarak yemek yedikleri görüldü. 'BU DURUMDAN ÇOK MEMNUNUZ'Uzun zaman sonra çay içmek için dışarıya çıktığını belirten Tuncay Gültekin, Bu günleri gerçekten çok özledik. Bu pandeminin de yavaş yavaş seyrekleşmesi çok güzel oldu. Arkadaşlarla bugün oturduk. Özlemişimiz bu ortamı. Bu ortamı unutmuştuk, şimdide buna alışmaya çalışıyoruz. dedi. İzmir'den Sivas'a gelen Özkan Özdamar ise, 3 aydır eve kapalıydık. Bahar havasında bir hava var. Sosyalleşmek çok güzel. Şu an bu durumdan çok memnunuz. İnşallah bu pandemi dönemini biran önce ülkemizden def ederiz diye konuştu. 

Kentte 42 yıldır lokanta işleten İsmail Özer, Oldukça sıkıntılı günler yaşadık. Ama bunu bekliyorduk. Çok şükür özümüze döndük. İstiyoruz ki kimse rahatsızlanmasın ve hastalanmasın. Elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz ve mesafeyi koruyoruz. Her ne kadar müşterilerimize hijyenik bir şekilde hizmet yapıyoruz ama onları da her konuda uyarıyoruz. Şu anda özlemi gideriyoruz. Müşterilerimiz de bu durumdan memnun ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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