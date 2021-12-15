Son dakika haber! Sivas'ta metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.K. (42) yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Zara ilçesine gönderildi.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.P. (54), C.A. (63), M.K. (47), Ö.Y. (45), O.U. (41) ve Y.K'nin (50) yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor.
El yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine yakalanan zanlılardan A.U. (58) ve İ.A. (37) ile dün savcılıktan serbest kalan ve bugün yeniden gözaltına alınan İ.V.D. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle daha önce de Ş.D. (32), kaldırıldığı Zara Devlet Hastanesi, B.E. (62) ise yalnız yaşadığı evinde hayatını kaybetmişti.
Polis, el yapımı alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Zara'da 4 adrese operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri