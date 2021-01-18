Son dakika haber: Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haber: Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi

18.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:32
Son dakika haber: Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulandı.

15-18 Ocak günleri belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Bu çerçevede, emniyet bölgesinde 19, jandarma bölgesinde 11 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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