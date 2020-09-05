Son dakika haber: Sivas'ta korkutan ot yangını
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Son dakika haber: Sivas'ta korkutan ot yangını

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta merkeze bağlı Karaçayır köyünde otluk alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haber: Sivas'ta korkutan ot yangını
05.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:46

Sivas'ta merkeze bağlı Karaçayır köyünde otluk alanda başlayan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, geçtiğimiz gün Karaçayır ve Günören köyleri arasında bulunan kırsal alanda meydana geldi. Kırsal alanda dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. - SİVAS

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Kaynak: İHA

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