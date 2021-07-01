Son dakika... Sivas'ta kene ölüme neden oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Son dakika... Sivas'ta kene ölüme neden oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Son dakika... Sivas'ta kene ölüme neden oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: Sivas'ta bir süredir hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören M.A. hayatını kaybetti.

Sivas'ta bir süredir hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören M.A. hayatını kaybetti. KKKA'dan dolayı ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Sivas'ta 41 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası M.A., Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süredir tedavi gören M.A. bugün hayatını kaybetti. M.A.'nın cenazesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedilmek üzere Yıldızeli Karalar köyüne götürüldü.

(Onur Erden/İHA)

Son dakika... Sivas'ta kene ölüme neden oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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