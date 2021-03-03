Son dakika haber... Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti

03.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:17
Son dakika haber... Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 çobandan biri, hastanede yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 çobandan biri, hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 17 Şubat'ta, kaldıkları evde iki kişiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen A.B. (34), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Aynı olayda zehirlenen Afganistan uyruklu çobanlar M.M. (38) ve M.Z.M'nin (26) tedavileri, aynı hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.

Akpınar köyünde çobanlık yapan 3 kişi, 17 Şubat'ta kaldıkları evde karbonmonoksit gazından zehirlenmiş, köylüler tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Necmettin Erbakan
Magazin Tarkan Alişan Türkan Şoray Sedat Kapurtu
Spor Can Bartu Metin Oktay Mustafa Yumlu Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 12:19:45. #1.14#
title