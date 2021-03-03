Son dakika haber... Sivas'ta karbonmonoksitten zehirlenen 3 çobandan biri hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 çobandan biri, hastanede yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 çobandan biri, hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Akpınar köyünde, 17 Şubat'ta, kaldıkları evde iki kişiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen A.B. (34), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Aynı olayda zehirlenen Afganistan uyruklu çobanlar M.M. (38) ve M.Z.M'nin (26) tedavileri, aynı hastanenin yoğun bakım servisinde sürüyor.
Akpınar köyünde çobanlık yapan 3 kişi, 17 Şubat'ta kaldıkları evde karbonmonoksit gazından zehirlenmiş, köylüler tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya