Son dakika... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban hastaneye kaldırıldı
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Son dakika... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban hastaneye kaldırıldı

17.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:08

Son dakika haber... Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban, hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban, hastanede tedavi altına alındı.

Akpınar köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu M.M. (38), M.Z.M. (26) ve A.M. (25), kaldıkları odada yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Köylüler tarafından baygın halde bulunan çobanlar, ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bilinçleri kapalı olan 3 kişi, buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Çobanların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çoban hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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