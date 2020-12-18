Son dakika haber! Kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
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Son dakika haber! Kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

18.12.2020 13:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:18

Son dakika haberler... Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ahırlar bölgesinde kanalizasyon çukurundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rögar kapağını söktü. Kanalizasyon çukuruna inen bir itfaiye eri köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak, temizlendikten sonra sahibi Ali Geyik'e teslim etti.

Üşüyen yavru Kangal köpeği sahibi tarafından kardeşlerinin yanına götürüldü.

Son dakika haber! Kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haber! Kanalizasyon çukuruna düşen köpek yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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