Son dakika haber! Sivas'ta kahvehanede iskambil oynayanlara 13 bin 398 lira ceza
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Son dakika haber! Sivas'ta kahvehanede iskambil oynayanlara 13 bin 398 lira ceza

15.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 09:44
Son dakika haber! Sivas'ta kahvehanede iskambil oynayanlara 13 bin 398 lira ceza

Son dakika haberi... Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kahvehanede iskambil oynayan 12 kişi ile işletme sahibine 13 bin 398 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak kahvehanede iskambil oynayan 12 kişi ile işletme sahibine 13 bin 398 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çarşıbaşı Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin açık olduğunu görünce içeriyi kontrol etti.

Ekipler, iş yerinde iskambil oynandığını belirledi.

Polis ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymayan iş yeri sahibi ile 12 kişiye 13 bin 398 lira ceza tutanağı düzenledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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