Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta jandarma ekiplerinin operasyonlarında 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirdi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerinin operasyonlarında 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirdi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Jandarma, Sigara, Esrar, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title