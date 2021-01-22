Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu
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Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

22.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:37
Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta bir kamyonette gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

Sivas'ta bir kamyonette gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mevlana Mahallesi Hikmet Boran Caddesi'nde bir kamyonette yapılan aramada, gümrük kaçağı bandrolsüz 120 bin 800 makaron, 74 kilogram tütün, 26 kilogram nargile tütünü ve 167 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise yaralama suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, İstiklal Caddesi'nde yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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