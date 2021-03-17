Son dakika haber... SİVAS Sivas'ta Jandarmadan şehitler için klip

Son dakika haberler... Sivas'ta Jandarmadan şehitler için klipSİVAS İl Jandarma Komutanlığı il genelinde şehit asker ve polislerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek bayraklarını yeniledi.

Sivas'ta Jandarmadan şehitler için klip

SİVAS İl Jandarma Komutanlığı il genelinde şehit asker ve polislerin mezarlarını tek tek ziyaret ederek bayraklarını yeniledi. Ekiplerin bu çalışmaları yansıtan bir klip hazırlandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çanakkale Savaşı'nın 106'ncı yıl dönümü nedeniyle şehitler için özel bir klip hazırladı. Kent genelindeki tüm şehit mezarlarını ziyaret eden ekipler mezarlardaki Türk bayraklarını da yeniledi. Ayrıca şahit aileleri de ziyaret edildi. Bu anlarda çekilen görüntülerle 'Şehitler Ölmez' türküsü eşliğinde klip hazırlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı