Son dakika haberi! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip
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Son dakika haberi! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sivas Valiliği, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.

Sivas Valiliği, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü için özel klip hazırlattı.

Klipte, kente ait doğal güzellikler, salgın döneminde halkın ihtiyacını karşılayan jandarma görevlileri, halkla bütünleşen askerler, jandarma araçları ve personele ait görsellere yer verildi.

Komando marşının seslendirildiği klipte Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İdris Tataroğlu'na da yer verildi.

Klip, Sivas Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Son dakika haberi! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip
Son dakika haberi! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip
Son dakika haberi! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip
Son dakika haberi! Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne özel klip

Kaynak: Anadolu Ajansı

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