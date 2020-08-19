Son dakika haber! Sivas'ta itfaiye eri olmak için ter döktüler
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Son dakika haber! Sivas'ta itfaiye eri olmak için ter döktüler

Son dakika gündem haberi... Sivas'ta itfaiye eri olmak için ter döktülerSİVAS Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 67 yeni itfaiye eri alımı için 335 adayı mülakata çağırdı.

19.08.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:25

Sivas'ta itfaiye eri olmak için ter döktüler

SİVAS Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 67 yeni itfaiye eri alımı için 335 adayı mülakata çağırdı. Spor ve sözlü mülakatlarda adaylar zorlu parkurda ter döktü.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesine alınacak 67 itfaiye eri için başvuran 335 kişi 2 gün süreyle yapılan sözlü ve bedensel yeterlilik sınavlarına katıldı. Sınavların ilk gününde 165 ikinci gününde ise kalan itfaiye eri adayları zorlu parkurlarda mücadele verdi. Sosyal mesafe, hijyen, maske kurallarına uyularak gerçekleştirilen mülakatta adayların tek tek ateş ölçümleri yapıldı. Adaylara itfaiye personeli tarafından çay ve poğaça ikram edildi. İlk olarak adaylar itfaiye aracıyla sürüş testine tabi tutuldu. Ardından spor mülakatında adaylar zorlu parkurda ter döktü. İstenmeyen kazaların oluşabilmesi ihtimaline karşı sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Spor parkurunu başarıyla tamamlayan adaylar daha sonra sözlü mülakata alındı.

İstanbul'dan gelerek mülakata katılan Enes Oktaylı, "Sivas Belediyesi itfaiye eri alımını duyunca ben de başvurmak istedim. İtfaiyecilik okulu mezunuyum. Böylece kendimi deneme fırsatı buldum. Bizi araç sürüş testine spor ve sözlü mülakata tabi tuttular. Devamlı araç kullandığım için sürüş testinde zorlanmadım. Spor mülakatında elimden geldiğince hızlı olmaya çalıştım. Sözlü mülakatta ise bildiğim sorulara cevap verdim. Gayet iyi geçti, memnun kaldım" dedi.

Mülakata katılan Samet Biçil ise, "Araç sürüş testinden başarıyla geçtiğimi düşünüyorum. Spor parkuru biraz zorluydu. Bu aşamada baya bir teste tabi tutulduk. Ama yine de çok güzel geçti. Hem eğlendik hem parkurumuzu tamamladık. Korona salgını nedeniyle burada ciddi önlemler almışlar. Sık sık bizleri uyardılar. Bizler de dikkat etmeye çalıştık, güzel geçti, emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Son dakika haber! Sivas'ta itfaiye eri olmak için ter döktüler

Kaynak: DHA

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