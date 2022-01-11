Son dakika haber... Sivas'ta hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber... Sivas'ta hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Sivas'ta hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sivas'ın Kangal ilçesinde baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesinde baz istasyonlarından akü çalınması üzerine harekete geçti.

Ekipler, faili meçhul 15 hırsızlık olayını aydınlatırken, 40 bin lira değerinde 8 akü ele geçirdi.

Operasyonda nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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