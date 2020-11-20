Son dakika haber | Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya öldü

20.11.2020 20:45 | Son Güncelleme: 20.11.2020 20:48
Son dakika haber | Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya öldü

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

F.Ö. (50) yönetimindeki 58 TL 448 plakalı kamyonet, Demircilerardı Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada M.D'ye (75) çarptı.

Kazada aracın altında kalarak ağır yaralanan M.D, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü F.Ö, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

İlgili Haberler

Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletteki kişi ağır yaralandı
Kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletteki kişi ağır yaralandı
Son dakika haber... Sivas'ta yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede
Son dakika haber... Sivas'ta yakalanan DEAŞ şüphelisi adliyede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Şafak Sezer Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Deniz Türüç Caner Erkin Gökhan Gönül Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Sivas'ta geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaya öldü - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 20:48:29. #1.15#
title