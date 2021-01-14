Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
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Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)

14.01.2021 13:34 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:49
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)

ESNAF VE ÇOCUKLARIN KAR EĞLENCESİSivas'ta dün akşam etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan kenttekiler, karın keyfini yaşadı.

ESNAF VE ÇOCUKLARIN KAR EĞLENCESİ

Sivas'ta dün akşam etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplanan kenttekiler, karın keyfini yaşadı. Esnaf, dükkanlarının önünde kardan adam yaparak vakit geçirirken, çocuklar ise park ve bahçelerde gönüllerince eğlendi. Uzun süre beklenen kar yağışının gelmesi, Sivas'ta 7'den 70'e herkesi mutlu etti. Kışın en sert geçtiği illerden biri olmasına rağmen bu yıl geciken kar nedeniyşe endişelenen kent sakinleri, özledikleri kara kavuşmanın sevincini yaşadı. Kentin cadde ve sokaklarını kaplayan kar için belediye ekipleri de bir taraftan çalışma yaptı. Esnaf ise dükkanlarının önlerinde yaptıkları kardan adamlar ile ilgi çekti.

Fatih Mahallesi'nde kasaplık yapan Muhammet Adıslıoğlu, yağıştan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Beklenen kar geldi. Çok mutlu olduk. Sivas karıyla özgü bir ildir. Kar olmadan biz mutlu olamıyoruz. Hava eksi 30-40 olacak ki biz mutlu olalım. 24 saat kar yağsa bile bizim için sıkıntı yoktur. Sabah ilk işimiz kardan adam yapmak oldu. Kardan adamı yaparken de ortalama 2 saat uğraştım. Kapımızın önünü temizledik. Kardan adamın saçını patlıcandan yaptık" dedi.Mahalle aralarında, koronavirüs tedbirleri nedeniyle belli saatlerde sokağa çıkma izinleri bulunan çocuklar ise kar görünce yasağı unuttu. Evlerinin önü ile park ve bahçelere koşan çocuklar, kardan adam yaptı, kar topu oynadı. Mahalle aralarında bazı çocuklar ise plastik bidonları keserek, yaptıkları kızaklarla kaydı. Sivas'ta yağışı özlemle beklediklerini belirten çocuklar, kardan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,  


Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)
Sivas'ta kar sevinci; kent bembeyaz oldu (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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