Son dakika haber: Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü
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Son dakika haber: Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı.

Son dakika haber: Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan 2 kardeş öldü
29.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:34

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kardeş öldü, 2 çocuk yaralandı.

Muhammet Y. (16) yönetimindeki 49 AV 037 plakalı traktör, Çitlice köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak, devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü ile kardeşi Elanur Y. (15), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücünün kardeşi Sedanur Y. ve kuzeni Veysel Y. (7), Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada acı haberi alarak olay yerine başka bir traktörle gelen anne Semra Y, kaza yerine yaklaşınca seyir halindeki araçtan kendini aşağı attı.

Yaralanan anne, Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Semra Y.'nin kolunda kırık olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

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