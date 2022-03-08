Son dakika haber | Sivas'ta DEAŞ operasyonu... Terör örgütü yanlısı 6 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber | Sivas'ta DEAŞ operasyonu... Terör örgütü yanlısı 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Sivas'ta DEAŞ operasyonu... Terör örgütü yanlısı 6 kişi gözaltına alındıSİVAS Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü operasyonlarda 6 DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı gözaltına alındı.

Sivas'ta DEAŞ operasyonu... Terör örgütü yanlısı 6 kişi gözaltına alındı

SİVAS Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü operasyonlarda 6 DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; TEM Daire Başkanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yanlısı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen toplam 6 şahıs yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan, 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Son dakika haber | Sivas'ta DEAŞ operasyonu... Terör örgütü yanlısı 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | Sivas'ta DEAŞ operasyonu... Terör örgütü yanlısı 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika haber | Sivas'ta DEAŞ operasyonu... Terör örgütü yanlısı 6 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Sivas, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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