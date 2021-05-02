Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika haberler: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Tuğladağı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Atakan Basmazölmez, ineğinin yamaçta mahsur kalıp inemediğini görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki bir şantiyeden vinç talep etti.
Ekipler, itfaiye merdiveniyle yanına ulaştıkları ineği halata bağlayarak, mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla indirdi.
İnek, kurtarma çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer