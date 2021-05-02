Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir dağın yamacında mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tuğladağı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Atakan Basmazölmez, ineğinin yamaçta mahsur kalıp inemediğini görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, çevredeki bir şantiyeden vinç talep etti.

Ekipler, itfaiye merdiveniyle yanına ulaştıkları ineği halata bağlayarak, mahsur kaldığı yerden vinç yardımıyla indirdi.

İnek, kurtarma çalışmasının ardından sahibine teslim edildi.

Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Yaşlı kadının korku dolu anları! Yardım çığlıklarını duyan mahalleli olay yerine koştu
Dilencilerin yöntemi şaşırttı! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
Dilencilerin yöntemi şaşırttı! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Süleyman Soylu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Gökhan Töre Gökhan Gönül Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika: Dağ yamacında mahsur kalan ineği itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:04:26. #1.14#

title