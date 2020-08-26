Son dakika haber | Sivas'ta bisikletten düşen genç hayatını kaybetti
Son dakika habere göre Sivas'ta bisikletten düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
26.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:04
Sivas'ta bisikletten düşen 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Söğütçük köyünde yaşayan Hilmi Yılmaz, bisikletiyle evin yan tarafında bulunan yamaçtan aşağıya inmeye çalıştı.
Yamaç sonunda dengesini kaybederek bisikletten düşen ve ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA