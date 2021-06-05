Son dakika haber | Sivas'ta bisikletli gençler Dünya Çevre Günü'nde şehitlikte temizlik yaptı

Son dakika haberler... Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gönüllü gençler, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bisikletle geldikleri şehitlikte temizlik çalışması yaptı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gönüllü gençler, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bisikletle geldikleri şehitlikte temizlik çalışması yaptı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'na bisikletleriyle gelen gençler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Ayçiçek ile Yıldırım Mahallesi'ndeki Şarkışla Garnizon Şehitliği'ne kadar pedal çevirdi.

Şehitliği temizleyen gençler, şehitlerin kabirleri başında dua etti.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Ayçiçek, "Bugün Dünya Çevre Günü kapsamında gönüllü gençlerimizle birlikte güzel bir etkinlik yaptık. Pedal çevirerek 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'ne, şehitlikte yaptığımız temizlik çalışmasıyla da Dünya Çevre Günü'ne dikkati çektik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Erdoğmuş