Son dakika haber: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
Son dakika habere göre Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
10.09.2020 19:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:24
Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA