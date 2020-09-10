Son dakika haber: Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı Son dakika habere göre Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Akıncılar ilçesine bağlı Sapanlı köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı. Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi. Kaynak: AA