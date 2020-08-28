Son dakika haber: Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Sapanlı köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi. Kaynak: AA