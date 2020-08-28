Son dakika haber: Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
28.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:55
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Sapanlı köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
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Kaynak: AA