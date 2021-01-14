Son dakika haber: Sivas'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Son dakika haber: Sivas'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

14.01.2021 13:33 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:36
Son dakika haber: Sivas'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Divriği ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayaburun köyü, salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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